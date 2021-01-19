عام / سمو أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
الثلاثاء 1442/6/6 هـ الموافق 2021/01/19 م واس
تبوك 6 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وتناول سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.
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