طرابلس 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، قرار المجلس الرئاسي، برئاسة فائز السراج، بإنشاء جهاز أمني جديد، تحت اسم جهاز دعم الاستقرار ليتولى تنفيذ تكليفات ومهام أمنية محددة لحماية المصالح الحكومية، ويرأس هذا الجهاز غنيوة الككلى، كما يقضى القرار بأن يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب له بالمدن أو المناطق الأخرى.وأشارت الصحف إلى اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع سفير ألمانيا أوليفر أوفتشا، وتم خلاله بحث استئناف عمل الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة الكهربائية ومشروعات التنمية، كما تم بحث مخرجات مؤتمر برلين، وتناول أيضًا آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.وتناولت الصحف تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا، وتأكيده أن إنشاء الغرفة الأمنية العليا مشروع يحقق أمن ليبيا.وتطرقت إلى توقيع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة الألمانية بمقر المفوضية في طرابلس، اتفاقية دعم مشروع (بيبول)، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري لإنجاح الانتخابات المقبلة، موضحة أنه مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بصيانة بعض المرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية.ونوهت الصحف بإعلان وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) والعملية البحرية الأوروبية (إيريني) المكلفة بمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، تعزيز تعاونهما، من خلال تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية، إضافةً إلى تنسيق استخدام صور الأقمار الصناعية والتحليل وتعبئة أخصائيين والتنسيق التكتيكي.وعرجت على إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثًا خاصًا له إلى ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة، وسيتولى كوبيش مهام منصبه بدءاً من شهر فبراير 2021.// انتهى //09:58ت م0016