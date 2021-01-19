بغداد 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسنفت العراق الأنباءَ التي تحدثت عن تعرض قطعات تابعة للقوات الأمنية العراقية إلى هجمات بشمال محافظة بابل ليلة أمس.وأفادت خليةُ الإعلام الأمني العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة، بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمال محافظة بابل إلى اعتداءات ليلة أمس، داعيةً وسائلَ الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم بث الشائعات التي من شأنها إرباك الرأي العام.// انتهى //10:57ت م0024