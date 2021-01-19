الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واستستكمل غداً مواجهات الجولة الـ 14 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات.ويلتقي ضمك بنظيره الباطن على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمك يدخل هذه المواجهة وهو بالمركز الأخير بـ 9 نِقاط، في المقابل يسعى الباطن الابتعاد عن المراكز المتأخرة حيث يحتل المركز الـ 13 بـ 13 نقطة.ويستقبل الهلال ضيفه التعاون على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ويتطلع الهلال إلى إيقاف سلسلة النتائج السلبية في الجولات الأخيرة المتمثلة في أربعة تعادلات، جعلت صدارته على المحك، حيث يمتلك الهلال في رصيده 25 متساويا مع الشباب وبفارق نقطتين عن الثالث مع الأهلي، في المقابل يسعى التعاون لمواصلة النتائج الإيجابية واستغلال تراجع نتائج الهلال، إذ يتواجد التعاون في المرتبة الـ 4 بـ 21 نقطة.وفي ختام مواجهات الجولة يستضيف النصر نظيره الوحدة على ملعب جامعة الملك سعود ، في لقاء لن يكون سهلاً على الطرفين، حيث يسعى النصر لمواصلة النتائج الإيجابية بعد بداية متعثرة في بداية الموسم، ويحتل النصر المركز الـ 10 في جدول الترتيب بـ17 نقطة جمعهم من 5 انتصارات وتعادلين وخسر 6 مباريات، فيما يأمل الوحدة للتقدم أكثر في سلم الترتيب الذي يحتل المرتبة الـ 7 بـ 20 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل مرتين وخسر 5.// انتهى //11:12ت م0026