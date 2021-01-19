رفحاء 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية الميدانية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء، 432 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري 2021م على المنشاة التجارية بالمحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لنطاقها، للتأكد من عدم مخالفتهم أنظمة حماية المستهلك، وللتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت التجارية.وأوضح مدير فرع التجارة بالمحافظة يوسف بن سالم العنزي، أن الفرق الرقابية رصدت 90 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين واستكمال الإجراءات النظامية.// انتهى //11:15ت م0027