الخرطوم 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسركزت الصحفُ السودانية الصادرة اليوم، على إطلاق الحكومة السودانية أمس، مناشدةً للمجتمع الدولي لتقديم العون العاجل، بما يمكن من مساعدة آلاف اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا إلى شرق السودان، إثر المعارك التي اندلعت في إقليم التقراي شمال إثيوبيا.ونقلت عن لجنة أطباء السودان أن حصيلة القتلى في الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الجنينة غربي السودان، ارتفعت إلى 129 قتيلا و198 مصابا.وأبرزت صحفُ الخرطوم تأكيد السودان على أنه لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يخص الملء الثاني لسد النهضة، وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.وأخبرت عن تسجيل السودان أمس 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 26 ألفا و279 حالة.وسلطت صحفُ الثلاثاء الضوء على تأكيد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس، أن المؤسسة المالية الدولية تعمل بتركيز شديد مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون، وأنها ستجري في مارس المقبل تقييماً للتقدم في البرنامج يراقبه خبراء الصندوق.وأولت صحفُ السودان اهتمامًا بالمباحثات التي أجراها العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس في عمان، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما.// انتهى //11:18ت م0028