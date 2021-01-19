نجران 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى يدمة العام في نجران الخدمات العلاجية والاستشارية لــ 56486 مستفيداً ، خلال العام 2020م.وأوضحت " صحة نجران " أن عدد المستفيدين من قسم الطوارئ في المستشفى بلغ 46358 مراجعاً ، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 10128 مراجعاً، مضيفةً أن إجمالي عدد المنومين خلال نفس الفترة بلغ 2873مريضاً.وبينت أنه أجري 186عملية جراحية ناجحة و تسجيل 559 حالة ولادة وعمل 98592 فحصاً مخبرياً، و 13536 فحصاً إشعاعياً ، وصرف 76187 وصفة طبية للمرضى المراجعين ، لافتةً إلى أنه تم خلال نفس الفترة إجراء 528 جلسة علاج طبيعي و 1564 جلسة في وحدة الغسيل الكلوي.// انتهى //11:18ت م0029