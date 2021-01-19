المدينة المنورة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واستشارك مؤسسة البريد السعودي راعي ذهبي لمهرجان تمور المدينة المنورة، حيث خصصت جناح افتراضي في المعرض.وسيتناول مدير إدارة مبيعات الشركات في البريد السعودي بالمنطقة الغربية محمد خان خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات المهرجان توجه البريد واستراتيجيته والخدمات والمنتجات التي يقدمها.ويتيح معرض "البريد السعودي" توقيع الاتفاقيات بالإضافة لتقديم خدمة الاستفسارات، إذ من المتوقع أن يبلغ عدد الزوار 1500 زائر.ويهدف المعرض إلى الإسهام في زيادة إجمالي الناتج المحلي من خلال تنمية الصادرات وبناء علاقات تجارية مع الأسواق العالمية في قطاع التمور، وسيضم المعرض العديد من ورش العمل واللقاءات الحوارية في الجوانب اللوجستية والاستشارية والتمويلية. وتاتي هذه الفعالية إمتداد لمشاركة البريد السعودي في العديد من المهرجانات الوطنية في إطار تعزيزه للعلاقة مع مختلف القطاعات العاملة في السوق المحلية، ويُمكن تصفح دليل فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الإفتراضي من خلال الرابط التالي https://mcci.org.sa/pdf/agenda.pdf.ويقدم "البريد السعودي" العديد من المنتجات والخدمات عبر فروعه المنتشرة بالمملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الالكتروني، ونجح في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة "الميل الأخير" لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.// انتهى //11:21ت م0030