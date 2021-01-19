جدة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسقدّمت مراكزُ " تأكد " في جدة خِدْماتِها لـ 1387964 مستفيداً ،منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .وخصصت وزارة الصحة مراكز " تأكد " للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق " صحتي " ، كما أن مراكز " تأكد " توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات .وتسهم هذه الفحوص تقصي مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //11:30ت م0032