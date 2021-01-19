بغداد 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واستعرض عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال محافظة بابل جنوب بغداد إلى اعتداء إرهابي.وأفادت خليةُ الإعلام الأمني العراقية اليوم في بيان صحفي أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي اعتدت على بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمال محافظة بابل، مشيرة إلى أن قوة أمنية باشرت عملية تفتيش بحثًا عن العناصر الإرهابية التي قامت بهذا العمل الإرهابي.// انتهى //11:31ت م0033