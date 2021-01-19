جدة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسقدمت الوحدة المتنقلة بالأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم خدماتها للمستفيدين من الرجال بمجمع الملك عبدالله الطبي في محافظة جدة ، وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.وتشمل الخدمات التي تقدمها الوحدة المتنقلة ولمدة يومين ، إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتسهم هذه الخدمة في تقديم تسهيلات لعموم المستفيدين، وفي اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //11:39ت م0034