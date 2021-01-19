عام / الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تقدم خدماتها في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
الثلاثاء 1442/6/6 هـ الموافق 2021/01/19 م واس
جدة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس
قدمت الوحدة المتنقلة بالأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم خدماتها للمستفيدين من الرجال بمجمع الملك عبدالله الطبي في محافظة جدة ، وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.
وتشمل الخدمات التي تقدمها الوحدة المتنقلة ولمدة يومين ، إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتسهم هذه الخدمة في تقديم تسهيلات لعموم المستفيدين، وفي اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.
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11:39ت م
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