الأحساء 6 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021م واسافتتح نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس مبارك بن حمود العريدي، البرنامج التدريبي لـ "توطين مهنة النحالين" بمشاركة 100 متدرب وذلك بمركز التدريب الزراعي بالأحساء.وأوضح المهندس العريدي أن البرنامج الذي تشرف عليه الوزارة ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، يهدف إلى تأهيل ‏الشباب السعودي لخوض غمار صناعة وإنتاج النحل، مبيناً أن الوزارة وضعت خطة تأهيلية لتعزيز وبناء قدرات المتدربين من الجنسين في مجالات تربية النحل وتصنيع وتسويق منتجاته في المملكة وعلى المستويين الإقليمي والعالمي.وأضاف أن البرنامج يقدم للمشاركين أثناء فترة التدريب 30 خلية نحل من السلالة المحلية أو ما يعادلها، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للخريجين من البرنامج التدريبي لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن مشروع توطين مهنة النحالين يتكون من ثلاثة برامجَ هي: برنامج أساسيات تربية النحل، البرامج التخصصية في تربية النحل، وبرامج التنمية البشرية وريادة الأعمال والتسويق.//انتهى//11:51ت م0037