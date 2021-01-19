الجزائر 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ الجزائرية الصادرة اليوم التمرين العسكري التكتيكي "الحزم 2021" الذي أشرف عليه قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، بالحدود الجنوبية الغربية، مشيرة إلى أن التمرين يندرج في إطار التحضير القتالي للعام الجاري.وتطرقت إلى تنويه وزير الصحة الموريتاني، نذير ولد حامد، أمس، لدى استقباله بعثة طبية جزائرية، بنوعية الخِدْمات التي قدمتها البعثة للمصابين بفيروس كورونا في موريتانيا.وتحدثت صحفُ الثلاثاء عن دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، في كلمة وجهها إلى الشباب التونسي، على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ألا يتعرضوا لأي كان لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته، منتقدًا محاولات ضرب استقرار تونس ووقف مسيرتها الإصلاحية.ولفتت النظر إلى ترحيب البرلمان العربي، أمس، بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يحدّد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على التوالي في غضون ستة أشهر، خلال العام الجاري 2021، معتبرا أنها خطوة هامة لدعم القضية الفلسطينية.وتناقلت في تقاريرَ أخرى إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أمس، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة، أن العالم على شفا "فشل أخلاقي كارثي" فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات.// انتهى //12:54ت م0050