مسقط 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأعلنت وزارةُ الصحة العُمانية اليوم أنَّ إجمالي عدد الإصابات الـمـسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل إلى 132146 إصابة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 1516 وَفَاة .وذكرت الوزارةُ أنَّ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 124398 حالة، بنسبة وصلت إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 21 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 79 منومًا، والمنومين في العناية المركزة 22 منومًا.// انتهى //12:55ت م0052