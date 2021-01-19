عام / 132146 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمَان
الثلاثاء 1442/6/6 هـ الموافق 2021/01/19 م واس
مسقط 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس
أعلنت وزارةُ الصحة العُمانية اليوم أنَّ إجمالي عدد الإصابات الـمـسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل إلى 132146 إصابة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 1516 وَفَاة .
وذكرت الوزارةُ أنَّ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 124398 حالة، بنسبة وصلت إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 21 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 79 منومًا، والمنومين في العناية المركزة 22 منومًا.
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