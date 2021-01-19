تونس 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسألقت الصحفُ التونسية الصادرة اليوم الضوءَ على ما شهدته عدد من المدن التونسية خلال اليومين الماضيين من أعمال شغب وعنف واحتجاجات ليلية في أغلب شوارعها ،وذلك على خلفية مطالب اجتماعية وتنموية، أدت إلى اعتقال المئات منهم .وتناقلت إشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بدور اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعها الأخير في جنيف وجهودها في التوصل إلى توافق حول آلية مقترحة لاختيار السلطة التنفيذية وَفْق خارطة الطريق التي اعتمدت في تونس خلال نوفمبر الماضي، داعيًا أعضاءَ ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى المشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدماً صوب الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر 2021.وركزت صحفُ الثلاثاء في السياق على تشديد أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، في بيان لهم، على رفضهم المحاولات لفرض إرادة أي طرف أجنبي على الليبيين، أو محاولة إقصاء أو تهميش أي طرف وطني ليبي.وكتبت في سياق منفصل عن أنباء حول استعداد الرئيس المنتخب جو بايدن، للإعلان في اليوم الأول لرئاسته عن مشروع قانون جديد بشأن منح الجنسية الأمريكية، من خلال مسار طويل يبلغ 8 سنوات، لنحو 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.وأخبرت صحفُ تونس عن تسجيل بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية، أعلى معدل وَفَيَات بسبب فيروس كورونا بين دول العالم، رغم أنها كانت من أوائل البلدان التي بدأت توزيع اللقاح المضاد للفيروس، حيث وصل معدل الوَفَيَات اليومي في بريطانيا 935 وفاة، خلال الأسبوع الماضي.// انتهى //12:57ت م0053