الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسافتتح معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، المقر الجديد للمركز الجامعي للسكري بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد الجامعي في المدينة الطبية الجامعية، بهدف تقديم الرعاية الطبية في جميع التخصصات من خلال رحلة علاجية والوصول إلى هذه الخدمات في فترة قصيرة ومريحة.ويقدم المركز الرعاية الطبية المتكاملة لمرضى السكري من خلال العيادات المتخصصة في معالجة السكري التي تتوفر بها أحدث التقنيات، وتشمل تخصصات رعاية القدم، والسكر في الحمل، والعيون وفحص الشبكية، والقلب، والكلى، والطب النفسي، وعيادات المراقبة المنزلية للسكري والتثقيف الصحي، والتغذية العلاجية، إضافة للخدمة الاجتماعية.كما يقدم المركز برامج التدريب لأطباء الزمالة والأطباء المقيمين، ومتدربي التثقيف الصحي، والتغذية العلاجية، والعديد من الدورات العلمية كدورة التثقيف الصحي، ودورة التغذية العلاجية، ودورة الأنسولين المكثف، ودورة القدم السكري، إضافة للعديد من البرامج التوعوية للمجتمعوأكد المدير التنفيذي للشؤون الصحية في المدينة الطبية الجامعية الدكتور فوزي الجاسر أن هذه الخطوة نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكري في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود لتسهيل زيارة المرضى للمركز من خلال توفير عدد من الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة .// انتهى //13:03ت م0056