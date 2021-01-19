لندن 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسنقلت الصحفُ البريطانية الصادرة اليوم تفاؤلَ رئيس الوزراء بوريس جونسون، بشأن تحسن الأوضاع الصحية في البلاد بحلول فصل الربيع في ظل استمرار نجاح برنامج اللقاح الوطني ضد فيروس كورونا المستجد.وعرجت على تحذير خبراء الصحة من التراخي في الالتزام بالقيود الصحية مع تقدم عمليات التطعيم، داعين المواطنين إلى الاستمرار في اتباع الإرشادات الرسمية حتى تجاوز الأزمة.دولياً، تناولت صحفُ لندن التحضيرات الجارية لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم غد الأربعاء، وترقب إصدار الرئيسِ المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائمةَ العفو العام التي تضم حوالي مئة شخص.وأفادت بتحقيق الناتج القومي المحلي في الصين معدل نمو يقدر بحوالي 6.5 % خلال الربع الأخير من العام الماضي، متجاوزاً بذلك أداء معظم اقتصادات الدول الغربية خلال الفترة الماضية.وعرجت صحفُ الثلاثاء على تعرض الحكومة الإيطالية لضغوط بسبب خطة الانتعاش الاقتصادي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماع مع قادة الأحزاب الائتلافية التي تهدد بالانسحاب من الحكومة بسبب الخلاف حول صندوق Covid-19.وفي الشأن الأفريقي تناولت صحفُ بريطانيا تحذيرَ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من أن ما يقارب ربع سكان مملكة ليسوتو سيحتاجون إلى مساعدات غذائية بين شهري يناير ومارس نتيجة لقيود (كوفيد19) وإغلاق المنافذ البرية مع جنوب أفريقيا.// انتهى //13:09ت م0058