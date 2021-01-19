إسلام آباد 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 523011 حالة، منها 35485 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنّه سجّل 1243 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 476471 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 58 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 11055 وفاة.// انتهى //13:20ت م0059