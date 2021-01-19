عام / تسجيل 1800 إصابة جديدة بكورونا في باكستان
الثلاثاء 1442/6/6 هـ الموافق 2021/01/19 م واس
إسلام آباد 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 523011 حالة، منها 35485 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنّه سجّل 1243 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 476471 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 58 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 11055 وفاة.
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