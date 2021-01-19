جيزان 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، مديرَ فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة علاء بن حسن زعقان و منسوبي ومنسوبات الفرع.وتسلم سموُّه خلال الاستقبال تقريرَ الأداء السنوي عن أعمال وخِدْمات فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة، مستمعاً لشرح عن التقرير وما تضمنه من الإنجازات والمهام والأعمال والخِدْمات التي يقدمها الفرع للمواطن والمقيم بالمنطقة .وحث سموه على مضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه إنجاح خطط وجهود الفرع لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.// انتهى //13:25ت م0060