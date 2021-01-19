بريدة 06 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021 م واستسلم صاحبُ السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقريرَ السنوي لأعمال ونشاطات جمعية الجودة والإنجاز للمسؤولية الاجتماعية بمحافظة عنيزة.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، وعدد من أعضاء الجمعية.واستمع سموه لشرح مفصل من قبل المدير التنفيذي للجمعية صلاح المرواني، عن التقرير وما تضمنه من إحصاءات ونشاطات قدمتها الجمعية خلال العام الماضي، وما تم إنجازه خلال فترة جائحة كورونا.وثمن سموه الجهود التي قدمتها الجمعية، وما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال لخدمة أهالي المنطقة، مقدماً شكره لمنسوبي جمعية الجودة والإنجاز للمسؤولية الاجتماعية على مبادراتهم لخدمة المستفيدين.من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن بالغ شكره وامتنانه لسموه على الدعم والمتابعة والتوجيه للرقي بأعمال الفرع واللجان والجمعيات التابعة له بالمحافظات، مؤكداً على التعاون والتنسيق المثمر بين الفرع والجمعيات الخيرية والأهلية بالمنطقة لكل ما من شأنه خدمة المواطن.// انتهى //14:40ت م0081