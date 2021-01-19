بغداد 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واساغلق مؤشر"البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 0.20% , متوقفا عند 489.43 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 9 شركات، وانخفاض اسهم 4 اخرى, فيما حافظت 14 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 9,241,793,618 سهما, بقيمة 3,975,319,761 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 374 صفقة, شملت 27 شركة مساهمة, من اصل 104 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //14:41ت م0082