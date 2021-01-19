اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 99ر0%
الثلاثاء 1442/6/6 هـ الموافق 2021/01/19 م واس
مسقط 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس
أغلق مؤشرُ سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 68ر3679 نقطة مرتفعًا بـ 2ر36 نقطة بنسبة 99ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 52ر3643 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و919 ألفًا و669 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 53 % مقارنة مع آخر جلسة تداول .
وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 161ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 28ر20 مليار ريال عماني.
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