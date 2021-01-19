سكاكا 06 جمادى الأخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واساستعرض صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تفاصيلَ الخطة الزمنية لإجراءات طرح مشروع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة أبناء المناطق الشمالية عن طريق برنامج التخصيص.جاء ذلك خلال اجتماع سموه ، في مكتبه بالإمارة اليوم مع فريق مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة والفريق الاستشاري الفني لمشروع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية، استكمالاً للاجتماعات التي يعقدها سموه بهدف الاطلاع على سير ومنهجية طرح وتنفيذ المشاريع.وأكد سمو أمير منطقة الجوف اهتمامه البالغ بمشروع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية ، وسيجري عقد اجتماعات دورية لضمان استمرارية إتمام المشروع حسب الجدول الزمني لخطة تنفيذه وحتى البدء بتشغيله خلال عام 2025م بإذن الله.ونوه سمو أمير منطقة الجوف إلى أن هذا المشروع التنموي يعد أحد ثمرات اهتمام وحرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمين - حفظهما الله - وعنايتهم الفائقة والمستمرة بصحة المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة، وترجمة عملية لما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام ودعم لا محدود للقطاع الصحي، متطلعاً سموه إلى إتمام سير العمل بهذا المشروع بالوقت المخطط له لتحقيق الهدف الرئيسي وهو خدمة أبناء المنطقة والمناطق الشمالية.حضر اللقاء وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان والمستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف المشرف على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور أحمد بن محمد السناني، ونائب المدير التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور منصور العازمي .//انتهى//14:46ت م0084