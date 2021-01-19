بريدة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم , رئيس مركز القوارة صالح الثنيان ، ورئيس مركز الطراق عبدالرحمن البليهي بمناسبة تكليفهما .وحثهما سموه على بذل جميع الجهود لخدمة سكان مركز القوارة ومركز الطراق ، وتلمس احتياجاتهم وفق توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- .كما أكد الثنيان والبليهي سعيهما لتنفيذ ما أوكل إليهما خدمة لأهالي مركزي القوارة والطرق .حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمشرف على الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة فهد العواد.// انتهى //14:52ت م0087