عام / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس مركز القوارة ورئيس مركز الطراق
الثلاثاء 1442/6/6 هـ الموافق 2021/01/19 م واس
بريدة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم , رئيس مركز القوارة صالح الثنيان ، ورئيس مركز الطراق عبدالرحمن البليهي بمناسبة تكليفهما .
وحثهما سموه على بذل جميع الجهود لخدمة سكان مركز القوارة ومركز الطراق ، وتلمس احتياجاتهم وفق توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- .
كما أكد الثنيان والبليهي سعيهما لتنفيذ ما أوكل إليهما خدمة لأهالي مركزي القوارة والطرق .
حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمشرف على الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة فهد العواد.
// انتهى //
14:52ت م
0087