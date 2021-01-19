جدة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمجلس المنطقة , تخلله مناقشة عدد من القضايا التنموية بالمنطقة.واستعرض سموه، أعمال لجان المجلس خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية، كما جرى استعراض برامج لجان المجلس في جوانب المشاريع وتطوير العشوائيات، وخطط تعزيز الجوانب الاجتماعية والثقافية والشبابية بالمنطقة.فيما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //14:59ت م0091