الأحساء 6 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021م واسنظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع الأمانة العامة للجان الضريبية اليوم، ورشة عمل افتراضية بعنوان "رحلة التقاضي أمام اللجان الضريبية"، بمشاركة المختصين في الشأن الضريبي.واستعرضت الورشة مهام واختصاصات اللجان الضريبية ودورها في المنظومة القضائية وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ومراحل التقاضي في لجنتي الفصل والاستئناف الضريبية، وعرض خطوات الرحلة التنظيمية للدعاوى، والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية، ومراحل التقاضي والاعتراض والتظلم.// انتهى //14:59ت م0092