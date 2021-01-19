المدينة المنورة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسبدأت جامعة طيبة إرسال البرامج الأكاديمية في مشروع الاعتمادات البرامجية من المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي ( ncaaa ) لتسريع تحقيق الجامعة لمستهدفاتها في خطتها الاستراتيجية.وتنوعت البرامج في مختلف الكليات لتشمل كليات الصيدلة وطب الأسنان وكلية الحقوق وكلية التمريض في برامج التمريض والحقوق وبرنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وبرنامج علوم صيدلية و برنامج دكتور صيدلة.ونوه معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني , بتحقيق الجامعة منجزاً آخر بحصولها على الاعتماد البرامجي لكافة برامجها، مبينا أن الجامعة تسعى للحصول على الاعتماد البرامجي الذي يدفع بالجامعة إلى آفاق أرحب نحو التميز واستمرار التألق والنجاح.وكان المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل باجمّال، ومدير إدارة برامج العلوم الإنسانية والتربوية الدكتور عبدالرحمن الحضيف , قد زارا جامعة طيبة، واطلعا على استراتيجية الجامعة للتحول البرامجي.وأتت الزيارة ضمن إطار متابعة سير العمل في هذا المشروع الضخم، وتحديد مستشاري المركز لمشروع الاعتمادات للبرامج الأكاديمية واعتماد تواريخ زيارة المراجعين الخارجيين للبرامج.// انتهى //15:02ت م0095