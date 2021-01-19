حجة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع العيادات خلال شهر ديسمبر الماضي، في قسم التسجيل والفرز 3.194 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 105 أشخاص، وعيادة التنويم 87 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 3.194 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 2.651 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 179 مستفيدا، فيما نفذت 41 نشاطا للتخلص من النفايات.//انتهى//15:45ت م0115