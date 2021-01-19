جدة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تعازيه ومواساته إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي وأسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.وسأل معاليه المولى -عز وجل- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين.// انتهى //15:50ت م0118