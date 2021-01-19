الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسعقد فريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة -عبر الاتصال المرئي- اليوم اجتماعه السادس برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري، ومشاركة أعضاء فريق العمل.وجرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس للفريق، وما تضمنته استمارات المسح الموسع للمرحلة الثالثة لدراسة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع، التي تتضمن استمارات المسح المتعلقة بمسارات السوق الخليجية المشتركة التي قام بإعدادها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما ناقش الفريق تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة، والوقوف على القرارات التي تواجه تحديات في تطبيقها، للوصول إلى حلول مناسبة لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.// انتهى //15:50ت م0119