دكا 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 48 طنًا من السلال الغذائية لصالح اللاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش.وجرى توزيع 24 طنًا في جزيرة شنديف ومثلها في مدينة فاتوكسوري، حيث استفاد من إجمالي التوزيع 10,000 لاجئ، وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين الروهينجا والأسر الفقيرة في بنجلاديش.//انتهى//15:54ت م0121