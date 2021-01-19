الخليل 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واساقتلع مستوطنون يهود اليوم أكثر من عشرات شتلات الزيتون في منطقة شعب البطم بالقرب من مستوطنة "افيجال" الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا جنوب الخليل.ونقلت مصادر محلية عن منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أن عددا من المستوطنين اقتلعوا أكثر من 100 شتلة زيتون في المنطقة المذكورة، تعود للمواطن إسحاق محمود الجبارين.// انتهى //15:57ت م0124