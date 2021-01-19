بغداد 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسصوت مجلس الوزراء العراقي اليوم على تحديد العاشر من أكتوبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد, بدلا من موعدها المعلن السابق في السادس من يونيو القادم.ويأتي قرار مجلس الوزراء -الذي اتخذ في جلسة اعتيادية عقدها اليوم برئاسة مصطفى الكاظمي- في ضوء مقترح تقدمت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس الأول, يقضي بإجراء الانتخابات في أكتوبر بدلا من يونيو كما كان مقررا من قبل الحكومة.وبررت المفوضية طلبها هذا بأمور تتعلق بالحاجة إلى مزيد من الوقت لتأمين المتطلبات الضرورية لإجراء الانتخابات بصورة سليمة.// انتهى //15:58ت م0125