نابلس - الخليل 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظتي نابلس والخليل.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين عبد الرحمن وأدهم إياد جبور عقب مداهمة منزلهم في قرية سالم شرق نابلس.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الفتى صلاح الدين محمود أبو وردة من منزل عائلته في مخيم الفوار جنوب الخليل.// انتهى //15:59ت م0126