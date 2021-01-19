القاهرة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسدفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات الأجنبية بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 31ر0% مسجلاً 8ر11485 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 77ر0% ليصل إلى 72ر 2278 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي أضاف 66ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 72ر3271 نقطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 3ر3 مليارات جنيه ليصل إلى 1ر683 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 5ر4 مليارات جنيه.// انتهى //17:13ت م0142