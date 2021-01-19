بغداد 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 609852 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12962, فيما تم تسجيل 1813 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 573011 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 23879, منهم 134 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:14ت م0143