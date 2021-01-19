طرابلس 06 جمادى الآخر 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في ليبيا إطلاق سراح جميع طالبي اللجوء من مركز إيواء الزنتان (ظاهر الجبل)، موضحة أن معظم المفرج عنهم كانوا محتجزين منذ أكثر من عامين في ظروف بالغة الصعوبة.وأوضحت المفوضية في بيان اليوم أنها ساعدت خلال الأيام القليلة الماضية في دعم نقل جميع طالبي اللجوء المحتجزين في مركز إيواء الزنتان إلى طرابلس بعد إطلاق سراحهم.وبحسب البيان نظمت المفوضية عملية النقل لإحضار الأفراد إلى طرابلس بموافقة من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، فيما تم تزويد الأشخاص المفرج عنهم بمواد الإغاثة والسلال الغذائية ومستلزمات النظافة والفحوص الطبية.وأضاف أن الأفراد المفرج عنهم سيحصلون أيضا على مساعدات مالية مقدمة لمرة واحدة لمساعدتهم في دفع الإيجار وتغطية الاحتياجات الغذائية، وإجراء تقييمات لتحديد احتياجات الحماية العاجلة والإحالات إلى الخدمات، بما في ذلك المساعدة النفسية والاجتماعية.وذكر البيان أن المفوضية وشركاءها عملوا مع متطوعين من مجتمع اللاجئين لتحديد أماكن إقامة مؤقتة قصيرة الأجل لمن تم إطلاق سراحهم إلى حين أن يتمكنوا من ترتيب إقامتهم الخاصة.وبيّنت المفوضية أنها كثيرا ما دعت إلى إطلاق سراح جميع اللاجئين وطالبي اللجوء وإنهاء الاحتجاز التعسفي في ليبيا، خاصة مع ارتفاع عدد حالات كوفيد 19 في ليبيا، إذ كانت قلقة بشأن المخاطر الجسيمة التي يواجهها الأشخاص المحتجزون في مراكز الإيواء في بيئة مزدحمة مع مرافق صرف صحي سيئة.وتابعت المفوضية أنها لم تتمكن من الوصول إلى مركز إيواء الزنتان منذ فبراير حتى أكتوبر الماضي لأسباب أمنية، فيما أعربت عن تقديرها للسلطات الليبية لتسهيل عمليات الإفراج.// انتهى //17:14ت م0144