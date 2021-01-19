الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأعلن تعليم منطقة الرياض , الخطة التدريبية لشاغلات الوظائف الإدارية عبر منصة (zoom) للفترة الثانية من العام الدراسي 1441-1442هـ.وأوضح مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي أن البرامج التدريبية تصل إلى (50) برنامجاً ليستفيد منها (5000) متدربة, مبينًا أن الخطة التدريبية تستغرق 10 أسابيع، بحيث سيتم البدء بالتدريب من تاريخ 18 / 6 / 1442 هـ .ويأتي تنفيذ الخطة التدريبية بهدف تنمية الكوادر الإدارية العاملة في "تعليم الرياض"، وتحقيقاً لأهدافها المتمثلة في رفع كفاءة الأداء والنمو المهني للموظفات وإكسابهن مزيدا من المعارف والخبرات الجديدة التي تؤهلهن للقيام بالمهام المنوطة بهن على الوجه الأكمل.// انتهى //17:17ت م0145