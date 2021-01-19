الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسعقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو" اجتماع لجنة الخطة الإستراتيجية للمنظمة 2023- 2028م، الذي عُقد عن بعد بمشاركة عضو اللجنة عضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل وأعضاء المنظمة.واستعرض الاجتماع مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء حول إستراتيجية المنظمة المستقبلية، وإبداء الرأي حولها تمهيداً لعرضها لاحقاً على المجلس التنفيذي للألكسو في اجتماعه المقبل في شهر أبريل 2021م.وخلال الاجتماع اتفق أعضاء اللجنة على توظيف ملاحظات اللجنة التوظيف الأنسب في الخطة الإستراتيجية وإرسال مسودة محدثة، فيما أعطت اللجنة مهلة للدول الأعضاء لإبداء الرأي حولها حتى 31 يناير.كما جرى الاتفاق على تحديد اجتماع آخر للجنة في نهاية فبراير المقبل لمناقشة ملاحظات الدول -إن وجدت- قبل اعتماد النسخة النهائية ورفعها للمجلس التنفيذي للمنظمة الذي سيُعقد في شهر أبريل القادم.وتُعد هذه الخطة الإستراتيجية الخامسة لـ«ألكسو» منذ تأسيسها في 1970، وكانت الأولى (1984 - 2001م)، والثانية (2005 - 2010م)، والثالثة (2010 - 2016م)، والرابعة وهي الحالية التي بدأت 2017م وتنتهي عام 2022م.وكانت 10 جهات وطنية قد شاركت في إبداء مرئياتها حول الخطة الإستراتيجية للمنظمة العربية (2023- 2028م) من خلال ورشة العمل الوطنية التي أقيمت مؤخرا في الرياض، بعد أن طلبت " الألكسو " من الدول الأعضاء في المنظمة إبداء مرئياتها حول مسودة الإستراتيجية المقترحة للمنظمة، وعملت المملكة من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وعضو المجلس التنفيذي في الألكسو على تضمين جميع الجهات ذات العلاقة في مجالات عمل المنظمة في المشاركة في تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها وفقا للتخصص.يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) منظمة متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتُعنى أساسا بالنهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق بين الدول العربية الأعضاء في المجالات ذات العلاقة.// انتهى //17:20ت م0146