الرباط 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسقررت الحكومة المغربية تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها في 13 يناير الحالي لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من مساء اليوم.وأوضح بيان للحكومة أن هذا القرار يأتي إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وذلك لظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.وتتعلق هذه الإجراءات بإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحالّ التجارية الكبرى الساعة الثامنة مساء، مع حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني باستثناء الحالات الخاصة، إلى جانب منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة والإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.// انتهى //17:53ت م0149