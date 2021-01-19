الخرطوم 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأعربت وزارة الخارجية السودانية عن أسفها للتطورات الأمنية المقلقة التي حدثت بين بعض مكونات المجتمع في ولايتي جنوب وغرب دارفور غربي السودان، والتعديات التي وقعت في مدينة الجنينة وسقوط الضحايا من القتلى.وثمنت الخارجية في بيان صحفي أصدرته اليوم تعاطف المجتمع الدولي مع ضحايا الأحداث والجهود المبذولة لاحتوائها، مؤكدة أنها ستتابع مساعيها وخططها لضمان عودة الاستقرار والنظام في ولايات دارفور وإحلال السلام في كل الوطن.// انتهى //17:54ت م0150