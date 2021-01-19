الخرطوم 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسالتقى وزير الريّ والموارد المائية السوداني ياسر عباس في مكتبه اليوم بالسفيرة الفرنسية إيمانويل بلاتمان والسفير الروسي لدى السودان فلاديمير جلتف كلٌّ على حده، وذلك ضمن لقاءاته بالسفراء الأجانب لشرح موقف السودان فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، إلى جانب بحث سبل التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية وتوفير خدمات مياه الشرب في المناطق المتأثرة بالحرب لتأمين عملية السلام.واستعرض وزير الريّ التحديات التي تواجه الوزارة لبناء قدرات العاملين والتدريب، إضافة إلى أهمية توفير المياه للزراعة والرعي كعامل أساسي للتنمية والاستقرار خلال المدة الانتقالية.من جهتهما أكد الدبلوماسيان الفرنسي والروسي متابعة بلديهما بصفة وثيقة لملف سد النهضة، وأبديا اهتمامهما بمشروعات حصاد المياه ورفع القدرات وحسن إدارة الموارد المائية.// انتهى //18:05ت م0153