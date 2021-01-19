الرياض 6 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وقد أقام سمو وزير الخارجية، مأدبة غداءٍ تكريماً لمعالي الوزير خريستودوليديس والوفد المرافق له.// انتهى //18:36ت م0157