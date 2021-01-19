الرياض 6 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف.// انتهى //18:50ت م0159