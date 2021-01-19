الرياض 06 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021م واسينظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" مبادرة وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، لقاءً افتراضياً مساء اليوم، بعنوان: "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوثيق العقارات"، وذلك ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لإثراء المعرفة المالية والاقتصادية.ويستضيف اللقاء، أمين عام لجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) حمزة العسكر، والمحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، والمستشار الإعلامي والكاتب الصحفي صالح المسلم، ويديره المستشار الإعلامي ماجد الجريوي.ويناقش اللقاء، الدور التنموي والاقتصادي لهيئة عقارات الدولة والإطار التنظيمي لقواعد التملك، والتوثيق والتحول الرقمي وأتمتة إجراءات التقديم ومتابعتها.ويهدف هذا اللقاء إلى رفع الوعي من الناحية القانونية وتوضيح الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوثيق العقارات وطلبات تملك العقارات وآلية عملها والخدمات المقدمة للمستفيدين.ويمكن مشاهدة اللقاء الافتراضي على الرابط التالي: https://twitter.com/cfkc_ksa?s=11.// انتهى //18:51ت م0160