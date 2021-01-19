بروكسل 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسحددت المفوضية الأوروبية بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي عددًا من الإجراءات اللازمة لتكثيف مكافحة الوباء, وذلك عشية اجتماع القادة الأوروبيين على مستوى القمة يوم الخميس القادم, والمكرسة للاستجابة المنسقة لأزمة كوفيد 19 .ودعت المفوضية في بيان الدول الأعضاء إلى تسريع نشر التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مؤكدة إنه بحلول مارس 2021 يجب تطعيم، 80% على الأقل من الأشخاص فوق سن الثمانين، و 80% من المتخصصين في الرعاية الصحية والاجتماعية في كل دولة عضو, وبحلول صيف 2021، ينبغي أن تكون الدول الأعضاء قد قامت بتطعيم ما لا يقل عن 70% من السكان البالغين.وطالبت المفوضية الدول الأعضاء بالاستمرار في تطبيق التباعد الجسدي، والحد من الاتصالات الاجتماعية، ومكافحة المعلومات المضللة، وتنسيق قيود السفر، وتكثيف الاختبارات، وزيادة تتبع جهات الاتصال وتسلسل الجينوم لمواجهة المخاطر من المتغيرات الجديدة للفيروس.وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي, أنه نظرًا لأن الأسابيع الأخيرة شهدت اتجاهًا تصاعديًا في أعداد الحالات، فلا يزال يتعين القيام بالمزيد لدعم أنظمة الرعاية الصحية ومعالجة تنامي حالات تفشي الوباء في الأشهر المقبلة، مع تسريع التطعيم في جميع القطاعات ومساعدة الشركاء في غرب البلقان، والجوارين الجنوبي والشرقي وفي أفريقيا.// انتهى //19:02ت م0164