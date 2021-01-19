سياسي / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير خارجية جمهورية قبرص
الثلاثاء 1442/6/6 هـ الموافق 2021/01/19 م واس
الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس
استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بمقر الأمانة العامة اليوم ، معالي وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.
وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية قبرص .
شارك في الاجتماع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق .
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19:16ت م
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