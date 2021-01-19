الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بمقر الأمانة العامة اليوم ، معالي وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية قبرص .شارك في الاجتماع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق .// انتهى //19:16ت م0167