مكة المكرمة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسطرحت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر بوابة "فرص" الاستثمارية في مجال الأنشطة التجارية، والمالية، وأنشطة الخدمات العامة، والأنشطة الرياضية والترفيهية بمكة المكرمة.وتضمنت الفرص المطروحة في مجال خدمات الدعاية والإعلان والتسويق ، إضافة إلى فرص مطروحة في مجال الأنشطة التجارية .ودعت أمانة العاصمة المقدسة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسات متضمنةً المستندات المطلوبة ومسودة الكراسة وسعرها وآخر موعد لشرائها، من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.// انتهى //19:44ت م0171