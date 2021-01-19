الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسحسم التعادل الإيجابي مواجهة القادسية والفتح بهدف لكل منهما, في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر, ضمن مواجهات الجولة الـ 14 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل للقادسية اللاعب "خليفة الدوسري" عند الدقيقة 29, فيما جاء هدف التعديل للفتح عن طريق اللاعب "ميتشل تيفريدي" عند الدقيقة 98.// انتهى //20:26ت م0174