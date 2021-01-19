عرعر 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسنظم فرع جمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم, ندوة ثقافية ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالجمعية، بعنوان " الكينونة البنائية في التمازج بين الثقافة والحوار "، وذلك بمقر الجمعية بمدينة عرعر.وناقشت الندوة عددًا من المحاور شملت التعريف بالمركز، وأهمية الحوار، وركائز ترسيخ ثقافة الحوار في المجتمعات، والقواعد المهمة، والتطرق إلى وسائل التواصل الحديثة وأثرها في البناء المعرفي والثقافي .// انتهى //20:51ت م0177